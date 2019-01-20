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Ünal Karaman: ''Araya 'inceler' girince zorlanıyoruz''

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Başakşehir maçının ardından konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Ünal Karaman: ''Araya 'inceler' girince zorlanıyoruz''
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20 Ocak 2019 22:07
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Medipol Başakşehir'e 4-2 mağlup oldukları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ünal Karaman, aldıkları sonucu değerlendirirken genç oyuncuları hakkında da konuştu.

Tecrübeli teknik adam oyuncularına teşekkür ederken ''Oyuncularıma teşekkür ederim. Genç oyuncularımızla bazen zorlanıyoruz ama araya 'inceler' de girince biraz daha zorlanıyoruz. Onların yorumunu size bırakıyorum'' dedi.

Gençlerin zamana ihtiyacı olduklarını da söyleyen Karaman ''Genç çocuklarımız olgunlaşacak. Meyve gibi olgunlaşacaklar ve ağızlarda güzel bir tat bırakacaklar'' şeklinde konuştu.

Ünal Karaman, Sosa hakkında da ''Jose Sosa'nın sakatlığı biraz daha sürecek. İyi şekilde çalışıyor ama onu korumalıyız. Galibiyetten daha önemli şeyler var. Gelişmeleri sizlere bildiririz'' ifadelerini kullandı.

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