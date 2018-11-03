Ünal Karaman: '3 puan almamız şart'

Trabzonspor'un hocası Ünal Karaman, Bursaspor maçı öncesinde oyuncularını uyardı.
Karaman, "Bursaspor formda bir ekip... Ancak kendi sahamızda oynuyoruz. Ne yapıp ne edip bu maçtan 3 puanla ayrılmalıyız. Zirve yarışından kopmamak için sahamızda gülmemiz şart" dedi.
Öte yandan Karaman, sakatlıkları bulunan Rodallega ve Hosseini için sağlık ekibiyle sürekli temasta. Ünal hoca iki oyuncunun da maça yetişmesini istiyor.
FIRTINA'YA SÜRPRİZ MİSAFİR
Trabzonspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tesisleri ziyaret etti.
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Karaman, "Bursaspor formda bir ekip... Ancak kendi sahamızda oynuyoruz. Ne yapıp ne edip bu maçtan 3 puanla ayrılmalıyız. Zirve yarışından kopmamak için sahamızda gülmemiz şart" dedi.
Öte yandan Karaman, sakatlıkları bulunan Rodallega ve Hosseini için sağlık ekibiyle sürekli temasta. Ünal hoca iki oyuncunun da maça yetişmesini istiyor.
FIRTINA'YA SÜRPRİZ MİSAFİR
Trabzonspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tesisleri ziyaret etti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın