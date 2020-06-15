Galatasaray'ı sahasında 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da Tarık Çetin, Tunay Torun ve Ismael Diamonde karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Çaykur Rizespor olarak ligin sonuna kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyleyen oyuncular Muslera ve Andone'ye de geçmiş olsun dileklerini iletti.



"İYİ OYNADIK, KARŞILIĞINI ALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"



Kaleci Tarık Çetin, kalan maçlarda ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyleyerek şöyle konuştu: "Gökhan Akkan ile sürekli konuşuyoruz. Rize'de iyi bir aile ortamı var, kim oynarsa elinden geleni yapacaktır. Maça çok iyi hazırlandık, karşılığını aldık ve mutluyuz. Umarım 7 maçta da elimizden gelenin en iyisini yaparak galibiyetler alırız."



"ÜNAL HOCA GALATASARAY'IN KANATLARINDA BOŞLUK OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİ"



Tunay Torun karşılaşma ile ilgili yorumunda "Galatasaray'ın iki oyuncusu sakatlandı, onlara geçmiş olsun. Ünal Hoca, Galatasaray'ın kanatlarında boşluk olacağını söylemişti ve ona göre çalıştık. Güzel bir galibiyet oldu ama bu galibiyet bizi aldatmamalı." ifadelerini kullandı.



"HOCAMIZ BİZİ İYİ MOTİVE ETTİ"



Ismael Diamonde Ünal Karaman yönetiminde maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Galatasaray'a karşı önemli bir galibiyet aldık. Ünal Hoca ile iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Hocamız bizi iyi motive etti, korkmamamız gerektiğini ve önde basmamızı istedi. Biz de dediklerini yaptık ve kazandık." diye konuştu.



