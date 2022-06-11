Ünal Aysal: "Yeniden başkanlık gibi bir planım yok"

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünay Aysal, Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda konuştu.

Haber; Sporx.com
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Ünal Aysal: 'Yeniden başkanlık gibi bir planım yok'
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11 Haziran 2022 14:58
Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünay Aysal, Galatasaray'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda flaş açıklamalarda bulundu.

"YENİDEN BAŞKANLIK GİBİ BİR PLANIM YOK"
Yeniden başkanlık planı olmadığı söyleyen Aysal, "Galatasaray için her yeni gün, güzellik ve ümit demek. Daha evvel de belirtmeye çalıştım. Başkanlık çok şerefli ve önemli bir görev. özellikle Galatasaray Başkanı olursanız. Diğer arkadaşlarımız da bunu yaşamalı. Biz elimizden gelen desteği vermeliyiz. Bu daha hayırlı olur. Bir gün yeniden başkanlık gibi bir planım yok" dedi.

"HEM DUACI HEM YARDIMCI OLACAĞIM"

Galatasaray'ın başarısı için ellerinden geleni yapmaları gerektiğini belirten Aysal, "Galatasaray'a başarılar diliyorum. Ne gerekiyorsa biz de elimizden geleni yapmalıyız. Galatasaray'ın başarısı için hem duacı, hem de yardımcı olacağım" ifadelerini kullandı. 

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