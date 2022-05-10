Ünal Aysal ve Dursun Özbek'e 'adaylık' baskısı

Bazı üyeler, zorlu süreçten kulübü ancak eski başkanların çıkarabileceği düşüncesiyle Ünal Aysal ve Dursun Özbek'i ikna etmeye çalışıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Ünal Aysal ve Dursun Özbek'e 'adaylık' baskısı
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10 Mayıs 2022 12:45
Galatasaray'da seçim hareketliliği sürüyor.

30 Nisan'da yapılması planlanan seçime tedbir gelmesinin ardından mevcut yönetim yeni bir takvim açıklamış ve 11 Haziran 2022'yi belirlemişti. Bir önceki seçimlerde olduğu gibi Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk bu tarih için de başkanlığa talip. Ancak camia içinde daha deneyimli bir başkan için istek devam ediyor.

Galatasaray kulislerinde, aynı bir önceki seçim tarihinde olduğu gibi eski başkanlar Dursun Özbek ve Ünal Aysal'ı ikna etme çabaları hızlandı.

SON 10 GÜN

Sarı kırmızılıların önde gelen isimlerinden bir bölümü Özbek'i bir bölümü de Aysal'ı "Kulübün içinde bulunduğu zor dönemi atlatmamız için göreve gelmelisiniz" diyerek tekrar başkan olmaları konusunda ikna etmeye çalışıyorlar.

İki isimle de 30 Nisan öncesi benzer görüşmeler yapılmasına rağmen olumlu bir geri dönüş alınamamıştı. Listelerin verilmesine sadece 10 gün kalmışken eski başkanların fikir değiştirmesi pek mümkün değil gibi. Burak Elmas'ın da hâlen aday olup olmayacağı belirsiz. 

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