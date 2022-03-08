Ünal Aysal: "Seçim zamanı konuşacağım"

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, sarı-kırmızılı takımla ilgili soruları yanıtladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ünal Aysal: 'Seçim zamanı konuşacağım'
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08 Mart 2022 00:27
Galatasaray'ın son durumuyla ilgili olarak sarı-kırmızılı takımın eski başkanlarından Ünal Aysal açıklama yaptı.

Ünal Aysal, Beyaz TV'ye başkanlık için yaptığı açıklamada "Galatasaray'ımızın şu an için başkanı var, yönetimi var. İnşallah seçim zamanı gelince konuşacağım." dedi.

Ayrıca sarı-kırmızılıların eski başkanı "Spor dünyasında her gün, her şey değişir. Sportif neticelere göre değerlendirme yapmayalım. Galatasaray güçlü bir kurum, Galatasaray'a güvenelim." diye konuştu.

Barcelona maçıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Ünal Aysal "Başarılar diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

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