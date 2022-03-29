Ünal Aysal'ın başkanlık şartı: yoğun destek!

Galatasaray'da ismi başkan adaylığı için geçenlerden biri de Ünal Aysal...



Galatasaray'ın başında önemli başarılara imza atan 80 yaşındaki Aysal'ın bu kez camia içinde aradığı desteği bulamadığı öğrenildi.



Genel kuruldan Riva ve Florya'yı satış yetkisini alamadığı için o dönemki görevinden ayrılan Aysal'ın, başkan olmadığı herhangi bir senaryoya destek vermeyi düşünmediği de gelen haberler arasında.



Ancak Ünal Aysal'ın yakın çevresi, kendisine camia içinden yoğun bir destek ve talep gelmesi durumunda adaylık durumunu tekrar gözden geçireceğini belirtiyor.



"SÜREKLİ RANDEVULAR VERDİM"



Galatasaray'da yapılacak olağanüstü seçimde adaylardan biri olarak gösterilen Ünal Aysal, Sabah'a açıklama yaptı.



Aysal, "Son yaşanan gelişmelerden sonra camianın önde gelen isimlerinden görüşme isteği geldi ve bu hafta boyunca randevu verdim." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı ayrıca, "Bu tarz sorunların devam etmemesi için sistemin detaylı analizini yapıyoruz. Galatasaray camiasının önde gelen isimleriyle istişareler yapıyorum." diye konuştu.





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