Ünal Aysal'dan adaylık açıklaması!

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, sarı kırmızılı takımın gündemi ve seçim süreciyle ilgili konuştu.





Radyolgol'e konuşan Aysal, "Galatasaray'a hizmet etmek için başkan olmaya gerek yok. Galatasaray'a hizmet etmeye her koşulda devam edeceğiz." dedi.



"AZİZ YILDIRIM GİBİ OLSUN İSTEMEZDİM"



'Galatasaray'da kalsaydım borçlar azalırdı' diyen eski başkan, "Giderlerden kısarak borçları ödeyemezsiniz. Borçları ödemek için gelirleri arttırmak gerekir. Sayın Aziz Yıldırım gibi, belki 20 sene kalmak istemezdim. Ama bir dört yıl daha kalsaydım, borçlar da azalırdı." ifadelerini kullandı.



"DEĞİŞİMİ SAĞLAYABİLMELİLER"



Kendi döneminde takımın değerini artırdığını söyleyen Ünal Aysal, "Evet borcu düşüremedik. Yatırımlar yaptık. Bu yatırımları yapmasaydık, düşerdi. Takımın değerini arttırdık. Bizden sonra gelenler bizim portföyümüzden oyuncuları sattı. Galatasaray değişim döneminde. 117 sene evvel kurulduğu yerde değil. Seçilecek arkadaşlarımız, bu değişimi sağlayabilmeli.." dedi.



"AYRILIRKEN İÇİM RAHATTI"



Son olarak Ünal Aysal, "GS'a, GS'lılara darılmak mümkün değil. İçim rahat olarak ayrıldım. Ne rakamsal, ne onursal olarak GS'a kötülük yapmadım. " şeklinde konuştu.





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