Ünal Aysal'dan adaylık açıklaması!

Galatasaray'da yapılacak olağanüstü seçimde adaylardan biri olarak gösterilen Ünal Aysal, Sabah'a açıklama yaptı.



Aysal, "Son yaşanan gelişmelerden sonra camianın önde gelen isimlerinden görüşme isteği geldi ve bu hafta boyunca randevu verdim." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı ayrıca, "Bu tarz sorunların devam etmemesi için sistemin detaylı analizini yapıyoruz. Galatasaray camiasının önde gelen isimleriyle istişareler yapıyorum." diye konuştu.





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