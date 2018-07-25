Unai Emery'den Mesut Özil'e destek

Emery ayrıca, Mesut Özil'in aldığı karara saygı duyduğunu da vurgulayarak, şunları söyledi;

Yeni sezon öncesi çalışmalarını Singapur'da sürdüren Arsenal'da teknik direktör Unai Emery, futbolcuları Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'nı bırakmasıyla ilgili konuştu.İngiliz basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan teknik adam,dedi.Mesut Özil ile özel bir görüşme yapmadığını belirten İspanyol teknik adam,ifadelerini kullandı."Özil'in kararına saygı duyuyorum ve her oyuncum da O'nun bu kararına saygı duyuyor. Bu tamamen kişisel bir karar ve buna tamamen saygı duyuyorum. Kendisi deneyimli, kaliteli ve muhteşem bir zekaya sahip. O'nun potansiyelini gösterebilmesi için takım olarak hep birlikte yardım edeceğiz. Bu sene kendisi muhteşem bir sezon geçirecek."