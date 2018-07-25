Unai Emery'den Mesut Özil'e destek!

menajeri, Almanya Milli Takımı'nı bırakma kararını alandestek çıktı.Mesut Özil'in daha iyi hissetmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Emery, "Bizimle birlikte antrenman yapması, normallik, her gün daha iyi hissetmesine yardımcı oluyor. Bu normallik, onun için en iyisi. Bizimle harika bir sezona sahip olacağına eminim" şeklinde konuştu.Unai Emery sözlerini, "Her gün güzel bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlarıyla eğitim yapıyor. Bizimle birlikteyken iyi hissetmesini istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.Yeni sezon hazırlıklarına Singapur'da devam eden Arsenal, Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain ile hazırlık maçı yapacak.