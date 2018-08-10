Unai Emery'den David Ospina açıklaması!

'ın kaleci transferi için bir numaralı adayı olaniçin Arsenal teknik direktörü'den açıklama geldi.Emery, Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Kolombiya kaleci hakkında ''Üç futbolcu kadrodan ayrılabilir.Diğer herkes takımda kalacak.'' diye konuştu.İngiliz SKY Sports, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın Ospina ile anlaştığını son dakika olarak duyurmuştu.Ospina, Bernd Leno'nun transfer edilmesiyle Arsenal'de 3. kaleci durumuna düşmüş ve yaz başında takımdan ayrılmak istediğini söylemişti.