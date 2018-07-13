Unai Emery: 'Wilshere'a garanti vermedim ve ayrıldı'

Arsenal'in teknik direktörü Umai Emery, West Ham ile sözleşme imzalayan Jack Wilshere için açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Wilshere'ı kadroda düşünmediğini ve İngiliz oyuncunun da gittiğini söyledi.Jack Wilshere ile olan görüşmelerini genelde halka kapalı yürüten ve oyuncunun durumu hakkında basına çok açıklama vermek istemeyen Emery, Wilshere'in West Ham'e imza atması sonrasında, "Bu taktik ve teknik bakımından verilen bir karar oldu. Wilshere ile her şey hakkında konuştuk. Ona kararımı ve seneye kuracağım takım için vizyonumdan bahsettim. Bu takımda da onu ilk 11'de şans bulmasının zor olduğunu belirttim. O da bu onun için zor olacağını ama kendisi ve kariyeri için en iyi kararı vermesi gerektiğini söyledi. Her şeyi saygı çerçevesinde ilerledi. Biliyorum o Arsenal kulübü ve taraftarı için çok iyi bir oyuncu, o bu kulüpte yetişti. Ama ben ona ilk 11'de oynama garantisi vermiyordum, o da bu sebeple ayrılmak istedi. Ben de kararına saygı duydum" dedi.Wilshere, geçtiğimiz sezon Arsenal ile Premier Lgi'de 20 maçta süre almış, sezonu 1 gol ve 3 asistle tamamlamıştı. Geçen sene İngiltere Milli Takımı ile 38 maça çıkan Jack Wilshere, formda olması ve herhangi bir sakatlık durumu olmamasına rağmen Gareth Southgate'in İngiltere kadrosunda yer almamıştı.17 senedir Arsenal'de oynayan İngiliz orta saha oyuncusu Jack Wilshere, takımın başına geçen yeni teknik direktör Unai Emery'nin ona seneye çok fazla süre bulamayacağını söylemesinden sonra takımdan gitmeyi düşündüğünü açıklamıştı