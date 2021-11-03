Unai Emery, Villarreal'de kalacağını açıkladı

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'in teknik direktörü Unai Emery, takımdan ayrılmayacağını açıkladı.



Newcastle'ın Emery'e ilgisi olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan tecrübeli teknik adam, "Burada kalmaya karar verdim. Villarreal benim evim ve projeye % 100 inanıyorum. Bu takımda çok mutluyum. Bu projenin bir parçası olmak istiyorum çünkü kulüp ve oyuncular bana çok saygı duyuyorlar. Bu saygı karşılıklı Bu yüzden başkana kaldığımı bildirdim." şeklinde açıklama yaptı.



2020'de Villareal başına geçen 50 yaşındaki teknik adam, geçen sezon takımıyla kulüp tarihinin ilk kupası olan Avrupa Ligi'ni kazandı.





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