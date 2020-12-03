Unai Emery: "Sivasspor bizi çok zorladı"

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, Sivaspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
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Unai Emery: 'Sivasspor bizi çok zorladı'
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03 Aralık 2020 23:26
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Villarreal'de teknik direktör Unai Emery, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sivasspor'un kendilerini zorladığını söyleyen Emery, "Sivasspor, bizi çok zorladı. Maç boyunca direnç gösterdiler. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. Sivasspor'un da iyi oyuncuları var. Maçı kaybetme ihtimalimiz olabilirdi, iyi bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.



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