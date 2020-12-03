Unai Emery: 'Sivasspor bizi çok zorladı'

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Villarreal'de teknik direktör Unai Emery, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.



Sivasspor'un kendilerini zorladığını söyleyen Emery, "Sivasspor, bizi çok zorladı. Maç boyunca direnç gösterdiler. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. Sivasspor'un da iyi oyuncuları var. Maçı kaybetme ihtimalimiz olabilirdi, iyi bir iş çıkardık." ifadelerini kullandı.



