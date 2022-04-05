Unai Emery, Premier Lig'e dönmek istiyor

Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, İngiliz basınına bir röportaj verdi ve Premier Lig'e dönme isteğinden bahsetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Unai Emery, Premier Lig'e dönmek istiyor
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05 Nisan 2022 17:53
Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, Premier Lig'e geri dönmek istiyor.

"İNGİLTERE İÇİN ÇOK DAHA HAZIRIM"

İngiliz basınından The Athletic'e konuşan İspanyol teknik adam, "Premier Lig'e dönme fikrini göz ardı etmiyorum. Şu anda Premier Lig'de görev almak için çok daha hazırım. Villarreal'de kendimi geliştiriyorum ve sürekli bir şeyler öğreniyorum. Bir teknik direktör olarak daha fazla deneyime ve motivasyona her zaman sahip olmak isterim" şeklinde konuştu.

Villarreal ile Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynayacakları Bayern Münih maçı için de konuşan Emery, "Aklımda hala Şampiyonlar Ligi hayali var" dedi.

ARSENAL'DE GÖREV ALDI

Unai Emery, Arsene Wenger'in 22 yıllık döneminden sonra 2018 yılında Arsenal'in başına geçmişti. Deneyimli teknik adamın İngiliz ekibindeki dönemi, 16 ay sürmüştü.



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