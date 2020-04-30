Unai Emery: 'Neymar dünyanın en iyisi olabilir'

Son olarak Arsenal'de görev alan Teknik Direktör Unai Emery, Brezilyalı süper yıldız Neymar hakkında açıklamalarda bulundu.Emery bir dönem PSG'de beraber çalıştığı Neymar için; "" dedi.28 yaşındaki Neymar, bu sezon Paris Saint-Germain forması ile çıktığı 22 resmi maçta, takımına 18 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.