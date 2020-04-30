Unai Emery: "Neymar dünyanın en iyisi olabilir"

Teknik Direktör Unai Emery, kariyerine Paris Saint-Germain'de devam eden Neymar için açıklamalarda bulundu.

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Unai Emery: 'Neymar dünyanın en iyisi olabilir'
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30 Nisan 2020 00:55
Son olarak Arsenal'de görev alan Teknik Direktör Unai Emery, Brezilyalı süper yıldız Neymar hakkında açıklamalarda bulundu.

Emery bir dönem PSG'de beraber çalıştığı Neymar için; "Neymar'ın büyük bir kalbi var. Neymar bir yıldız, bir yaşam tarzı var ama çok kibar. Konuştuğunuzda belli oluyor. Dünyanın en iyi futbolcusu olabilir. Onunla çalışmak bir onurdu. Gerekli tüm yeteneklere sahip ama çevresi ona yardım etmeli." dedi.

28 yaşındaki Neymar, bu sezon Paris Saint-Germain forması ile çıktığı 22 resmi maçta, takımına 18 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

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