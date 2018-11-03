Unai Emery: 'Daha fazlasını hak ettik'

menajeriile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu."Kazanmak ve iyi bir oyun ortaya koymak istedik. Taktiksel olarak iyiydik. Ancak sadece tek yarıdan memnunum çünkü kazanmak istiyorduk""90 dakika boyunca kazanmak için çok çalıştık. Maç berabere bitti ama daha fazlasını hak ettik. Yine de kaybetmememiz önemidir""Taraftarlar, takımlarını harika destekledi. Ekip, bu desteği sonuna kadar hissetti. Harika bir atmosfer vardı"