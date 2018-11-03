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Unai Emery: "Daha fazlasını hak ettik"

Premier Lig'de Liverpool ile 1-1 berabere kalan Arsenal'de menajer Unai Emery, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Unai Emery: 'Daha fazlasını hak ettik'
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03 Kasım 2018 23:47
Arsenal'in menajeri Unai Emery, Liverpool ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından konuştu.

İşte Unai Emery'nin açıklamaları;

"Kazanmak ve iyi bir oyun ortaya koymak istedik. Taktiksel olarak iyiydik. Ancak sadece tek yarıdan memnunum çünkü kazanmak istiyorduk"

DAHA FAZLA HAK ETTİK

"90 dakika boyunca kazanmak için çok çalıştık. Maç berabere bitti ama daha fazlasını hak ettik. Yine de kaybetmememiz önemidir"

TARAFTARIN DESTEĞİ...

"Taraftarlar, takımlarını harika destekledi. Ekip, bu desteği sonuna kadar hissetti. Harika bir atmosfer vardı"

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