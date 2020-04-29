Un stoğu yeterli mi? Fiyatlar artacak mı? Açıklama geldi

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkan Yardımcısı Selçuk Aydınalp, A

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"Ramazan ayında herhangi bir fiyat artışı söz konusu değil"

"Devletimiz tamamen sektörün yanında ve tam destek veriyor"

A muhabirine yaptığı açıklamada,(Kovid-19) salgınında Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından paketlara olan talebin arttığını söyledi.Vatandaşların özellikle 5, 10 ve 25 kiloluk paketleri satın aldığını aktaran Aydınalp, şöyle devam etti:."Aydınalp, ramazan ayında un ve unlu mamüllerin tüketimine ilişkin yalnızca ilk günlerde yüzde 10 civarında bir artış gözlendiğini aktardı.Bu eğilimin de sonraki günlerde normale döndüğünü kaydeden Aydınalp, "Öte yandan ekmek yerine pide tüketiminde biraz artış olur. Ama toplam tüketimde yine bir değişiklik söz konusu olmaz. Ayrıca birçok meslektaşımız Kovid-19 salgınından dolayı haziran ayındaki buğday hasadına kadar una herhangi bir zam yapmayacaklarını açıklamıştı. Bu yüzden ramazan ayında herhangi bir fiyat artış söz konusu değil." ifadesini kullandı.Devletin, aldığı önlemlerle unla ilgili süreci çok iyi yönettiğini de anlatan Aydınalp, şunları kaydetti:"Devletimiz her sokağa çıkma kısıtlamasında un ve unlu mamüller üreten iş yerleri ile tarım işçilerine özel izinler verdi. Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) bu süreçte normalde nisan ayında buğday satışını keserdi. Ancak şu anda mayıs satışlarını da açtı. Yine mayısın sonunda Çukurova'da ilk buğday mahsulümüzün hasadına başlanacak. Yağışlardan ve iklim şartlarından dolayı bu hasat hazirana kayacak olursa TMO haziranda da ihtiyaç olması durumunda buğday satışına devam edebileceğini açıkladı. Yani devletimiz tamamen sektörün yanında ve tam destek veriyor. Dolayısıyla hiçbir sorun yok."