UN helvası nasıl yapılır? UN helvası tarifleri, kolay yapılışı

İrmik helvası nasıl yapılır, Berat Kandili İrmik helvası nereden alınır? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Bu sorular Müslümanlar tarafından Berat kandili günü en çok aranan konulardan biri oldu. İşte aranan soruya cevap.

07 Nisan 2020 21:35
UN helvası nasıl yapılır? UN helvası tarifleri, kolay yapılışı
Kandilin en güzel tatlarından biri olan İrmik helvası tarifini arayanlar için bu habere dikkat! Berat Kandili için evlerinde İrmik helvası yapmak isteyenler haberimizden rahatlıkla faydalanabilir.

Berat Kandil Günü için insanlar ibadetlerini yerlerini getirirler. Kandil gününün en önemli unsurlarından biri de İrmik helvasıdır.. Peki İrmik helvası yapmak için hangi malzemeler gerekiyor? İşte detaylar...
İRMİK HELVASI TARİFİ
MALZEMELER

250 gr margarin

500 gr irmik

50 gr çam fıstığı

4,5 su bardağı kaynar su

3,5 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

YAPILIŞI

İlk olarak geniş ve derin bir tencerede 250 gr margarini eritin. Daha sonra 500 gr irmiği ve 50 gr fıstığı tencereye koyun ve orta ateşte fıstıklar pembeleşene kadar kavurun. Fıstıklar pembeleşince 4,5 su bardağı kaynar suyu azar azar ve dikkatli bir şekilde tencereye ekleyin. Burada damak zevkinize göre fıstık yerine başka malzemelerde tercih edebilirsiniz. 1-2 dakika karıştırın. Son olarak 3,5 su bardağı toz şekeri tencereye ekleyin ekleyin. Karıştırarak suyu tamamen çekmesini sağlayın. Altını kapatıp, 15-20 dakika dinlendirdikten sonra üzerine 2 çam fıstığı ve tarçın ekleyerek servis yapın. Eğer yaz mevsimindeyseniz dondurma ile de servis edebilirsiniz.



İrmik helvası için püf noktalar

Eğer irmik helvanızın renginin daha koyu olmasını istiyorsanız, irmiğinizi biraz daha fazla kavurabilirsiniz.

İrmiğin üzerine eklediğiniz sütün ve şerbetin sıcak olmasına dikkat edin, böylelikle irmiğiniz daha iyi kabaracaktır.

İrmik helvanızı karıştırırken tahta kaşık kullanmanız, helvanızın daha güzel olmasını sağlayacaktır.

Helvanızın daha parlak olmasını istiyorsanız helvanızı biraz sıvı yağ damlatabilirsiniz, farkı göreceksiniz.

İrmik helvası çeşitleri

En çok sevilen irmik helvası kuşkusuz dondurmalı irmik helvasıdır. Geniş bir k,senin içine streç film serip helva konulur ve ortasına çukur açılarak içerisine dondurma konulur. Daha sonrasında tekrar helva konularak kapatılır ve ters çevrilir.

Eğer tatlıyı çok seviyorsanız, dondurmalı helvanızın üzerine çikolata, böğürtlen ya da karamel sosu dökerek helvanızı daha da tatlandırabilirsiniz.

Dilerseniz helvanızın üzerine limon ya da portakal kabuğu rendeleyip helvanıza farklı tatlar katabilirsiniz.

BERAT KANDİL SİMİDİ (MAHLEPLİ) NASIL YAPILIR?

Gerekli malzemeler

*Yarım su bardağı sıvı yağ
*Yarım su bardağı yoğurt
*1 paket margarin
*1 yemek kaşığı şeker
*2 çay kaşığı tuz
*1 paket kabartma tozu
*1 tatlı kaşığı mahlep
*Göz kararı ya da 1 kg un (tercihinize kalmış)
*1 adet yumurtanın akı
*Susam
*Çörek otu

Tarifi ve hazırlanışı

Tarifimizi karıştırmak için derin bir kabın içerisine yukarıda yer alan malzemelerden sıvı yağ, margarinin tamamı ve yoğurdu ekliyor ve yoğurmaya başlıyoruz

Biraz yoğurduktan sonra kabın içerisine şekerimizi, tuzumuzu ve kabartma tozumuzu ekliyoruz. Üzerine son olarak ana hammaddemiz unumuzu ekliyor ve yoğurmaya devam ediyoruz. Hamur iyice yumuşayana kadar yaptığımız bu işlemin ardından bir köşeye bırakıp yarım saat boyunca dinlenmesini bekliyoruz.

Hamurumuz dinlediyse biçimlendirmeye başlıyoruz. Biçimlendirmek için bir ceviz büyüklüğünde hamuru koparıyor ve yuvarlayarak işaret parmağı hacmine kavuşturuyoruz. Ardından işaret parmağı genişliğinde ve uzunluğunda olan hamurumuzu iki ucundan birleştirerek simit şekline bürüyoruz. Bu işlemi tüm hamurumuza uyguladıktan sonra yumurtanın akına buladığımız kandil simitlerimizi susam ve çörek otuna batırıyoruz (tercihen).

Bu işlemi tamamlarken fırınımızı 190 derece sıcaklığı ayarlıyor ve fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz. Hazırladığımız simitleri bu tepsinin içerisine düzgün bir şekilde diziyoruz. Ve Kandil simitlerimizi kızarana kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun.



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