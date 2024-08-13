Umut'un menajerinden Avcı'ya olay sözler!

Umut Bozok'un menajeri sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya büyük tepki gösterdi.
27 yaşındaki futbolcunun menajeri Olivier Davo, "Kendisinin bir teknik direktör olduğunu söyleyemeyiz. O, futbolcularının kariyerini bitiren biri. Trabzonspor ise büyük bir kulüp, onun tam tersi" dedi.
Umut Bozok ile Orsic, Rapid Wien maçları için UEFA'ya verilen listeden çıkartılmıştı. Orsic'in menajerinin ise yakın zamanda yönetimle bir görüşme yapacağı öğrenildi.
27 yaşındaki futbolcunun menajeri Olivier Davo, "Kendisinin bir teknik direktör olduğunu söyleyemeyiz. O, futbolcularının kariyerini bitiren biri. Trabzonspor ise büyük bir kulüp, onun tam tersi" dedi.
Umut Bozok ile Orsic, Rapid Wien maçları için UEFA'ya verilen listeden çıkartılmıştı. Orsic'in menajerinin ise yakın zamanda yönetimle bir görüşme yapacağı öğrenildi.
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