Umut Tahir Güneş: 'Bugün yapılan yarının habercisidir'

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, Alanyaspor maçı sonrası sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
Güneş yaptığı paylaşımda hakem hatası nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek şu sözleri kullandı:
"Bugün yapılan yarının habercisidir. Bu maç rakip takımla senaristin oyunudur. İzlemiyeceğiz. Açıklama geliyor.. Susmayacağız"
Güneş yaptığı paylaşımda hakem hatası nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek şu sözleri kullandı:
"Bugün yapılan yarının habercisidir. Bu maç rakip takımla senaristin oyunudur. İzlemiyeceğiz. Açıklama geliyor.. Susmayacağız"
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