Umut Tahir Güneş: "Bugün yapılan yarının habercisidir"

Beşiktaş yöneticisi Umut Tahir Güneş, Alanyaspor maçı sonrası twitter paylaşımı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Umut Tahir Güneş: 'Bugün yapılan yarının habercisidir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2022 00:46
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Umut Tahir Güneş, Alanyaspor maçı sonrası sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Güneş yaptığı paylaşımda hakem hatası nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirterek şu sözleri kullandı:

"Bugün yapılan yarının habercisidir. Bu maç rakip takımla senaristin oyunudur. İzlemiyeceğiz. Açıklama geliyor.. Susmayacağız"

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ