Umut Şenol: 'Alperen Şengün'ü Iverson'a tercih ederim'

Türk sporunun üç büyüklerinden Beşiktaş, basketbolda 2012'de üç şampiyonluk birden (EuroChallenge, Süper Lig ve Türkiye Kupası) kazandıktan sonra ivme kaybetti. Bu sezon öncesi şube, salonundan oyunculara, yeniden yapılanmaya gitti.



Lige 6 yenilgiyle başlayan ve "Küme düşer" denilen siyah-beyazlılar, Ahmet Kandemir başantrenörlüğe getirildikten sonra çıkışa geçti, son 5 maçını kazandı. Beşiktaş'ın basketboldan sorumlu yöneticisi Umut Şenol, yönettiği şubenin durumunu Sözcü'nden Devrim Demirel'e anlattı



"MALİ DURUM İMKAN VERMİYOR"



- Üç büyük kulübün başkan ve yöneticileri yıllardır basketbol başta olmak üzere 'amatör' denilen sporların yük olduğundan şikayetçi. "Kapatalım" diyen bile var. Ancak bir futbolcunun yıllık ücreti, neredeyse bir basketbol takımının hatta şubenin bütçesi kadarken, bu şikayet ne kadar doğru?



"Şubeler birbirinden ayrı değerlendirilmeli, futbolun bütçesi kendi içinde kalmalı. Basketbol, kendi bütçesini kendi yönetmeli. Amatör branşların sadece sponsor desteğiyle yürümesi zor, devlet desteği de olmalı. Devletin geçmişte kulüplere sağladığı gayrimenkul desteklerinin gelirleri amatör branşlar için kullanılabilirdi ama şu anki mali durum buna imkan vermiyor."



"BASKETBOL KÜLTÜRÜ VAR"



- Basketbolun kendine özgü bir planlaması var. Kulüp yönetimleri nasıl yönetici atıyor?



"Kendi adıma basketbola ben talip oldum. Futbola oranla daha az bir bütçe ve daha az bir ilgi de olsa, yönetme tecrübesi açısından her yeri görebildiğimiz bir yer. Bunun dışında Beşiktaş, basketbol kültürü olan bir camia. Spor Sergi'den bu yana bu tecrübeyi hissediyoruz."



"STRATEJİMİZDE ISRAR ETTİK"



- Sezon başında Türk basketboluna yeni gençler kazandırmak parolası ile yola çıktınız. Ancak işler iyi gitmedi. Yabancı takviyesi, koç değişikliği ve galibiyetler geldi. Baştaki yol haritasının doğru olduğunu düşünüyor musunuz?



"Saha sonuçlarının iyi gitmemesi, işlerin iyi gitmediği anlamına gelmemeli. Biz sezon başındaki stratejimizi değiştirmedik, koç değişikliğiyle tam tersine stratejimizde ısrar ettik. Aldığımız galibiyetlerde yeni yabancı takviyesi de yok."



"25 GENÇ OYUNCUMUZ VAR"



- Sayın Başkan Çebi, altyapıdan oyuncu yetiştirmekten, Türk basketboluna genç oyuncu kazandırmaktan söz etti ama maalesef bu ülkede sistem iflas etti. Neredeyse 20 yıldır oyuncu yetişmiyor. Ayrıca mevcut takımınızdaki oyuncular da Bandırma'dan. Sistem çökmüşken beklentiler ne kadar doğru, Beşiktaş altyapısında durum ne?



"Göreve geldiğimizde altyapı organizasyonu çok iyi değildi. Biz Bandırma'dan sadece A takıma oyuncu transfer etmedik. Alt yaş gruplarına da oyuncular, Bandırma dışından da çok iyi oyuncular getirdik. Örneğin Kayseri'den gelen Samet 16 yaşında, ilk sayılarını attı. Bundan önemlisi; basketbolun Serpil Hamdi Tüzün'ü diyebileceğimiz Ahmet Gürgen'i de organizasyonumuza kattık. 14-18 yaş arası 25'e yakın çok değerli oyuncumuz var. Bunların 5'i Akatlar'da bireysel gelişim koçumuz Dorde Sijan ile çalışıyor. Sizler sadece buzdağının görünen kısmını biliyorsunuz."



- Beşiktaş'ın kadın takımını unutmayalım. "Geçen sezondan kalan ve hala ödemeyen paralar var. Bu sezon da ödemeler geriden yapılıyor" şeklinde iddialar söz konusu. Kadın takımı ile ilgili planlarınız neler?



"Geçmiş dönemden sadece kadınlara değil herkese borcumuz var. Zaten yaptığımız organizasyonun temel hedefi, mali olarak sürdürülebilir bir yapı kurmak. Önce mali istikrarı sağlayıp özellikle kadın tarafında zirveyi hedefleyen bir takım kuracağız. Burada özellikle bahsetmek istediğim çok fedakar bir yöneticimiz var: Serhan Çetinsaya. Önümüzdeki sene önemli hedeflerimiz olacak."



- Avrupa ve ligde şampiyonluk yaşayan; Allen Iverson, Deron Williams gibi dünya basketbolunun süper yıldızlarına forma giydiren Beşiktaş'tan bugünkü Beşiktaş'a. Bu vizyon değişimini neye bağlamak lazım?



"Sorunuzda belirttiğiniz vizyon değişimine ben olumlu açıdan bakıyorum. Biz süper yıldızlara forma giydirmeyi değil süper yıldızları yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kariyerinin sonunda bir süper yıldızdansa 18 yaşındaki Alperen'i tercih ederim."



- Beşiktaş gibi bir kulübün her branşta yarışmacı takımı olması gerekmez mi?



"Beşiktaş'ın her branşta bir stratejisi olması gerekir. Yarışmacı olup olmamaya, camianın istek ve beklentilerine göre, bir de Türkiye'deki spor ortamının ihtiyacına bakarak karar verilmeli. Mesela kadın voleybolunda VakıfBank, Eczacıbaşı gibi takımlar varken onları geçmek yerine ihtiyaç olan bir branşta, kadın futbolunda hedefler olabilir."



- Menajerler, Türk basketbolunun en büyük sorunlarından biri. Şu anki Beşiktaş'ın oyuncuları da 'Ati Koç'un (Atilla Emrullah) oyuncuları. Camiada "Beşiktaş'a menajerlik şirketi ortak oldu" diyenler var. Neler söylersiniz?



"Tam profesyonelliğe doğru giden bir branşta menajerlik işi de dişlinin bir parçası. Doğru olan, o parçayı gerekli noktalarda harekete geçirmek. Ati Koç'a gelince Kulübümüze karşı benim olduğum dönemde hiçbir hatası olmadı. Zaten yıllık menajerlik ücreti seviyesi 60 bin dolara düştü. 'Beşiktaş'ın ortağı' söylemini tabansız buluyorum. İlk defa stratejik bir iş yapıp gelir getirecek bir model üzerinde çalışıyoruz. Ortaklık kesinlikle yok. Ati Koç, Beşiktaş'tan bağımsız, zaten basketbol dünyasının önemli paydaşlarından birisi."



- Akatlar'daki salonu baştan aşağı yenilediniz. Bu revizyon nedeniyle voleybolcular da taşınmak zorunda kaldı. Neden bu değişime ihtiyaç duyuldu, ne kadar harcandı?



"Salonla ilgili Beşiktaş'ın kasasından 1 kuruş para çıkmadı. Yönetim kurulu üyemiz Bilgihan Cenk Sürmen, Serhan Çetinsaya, Şenol Demirağ gibi Beşiktaşlıların imece usulü ve Bahçeşehir'in kurumsal desteğiyle bütün yenilemeyi yaptık. Salonda 3 takım oynuyor. Avrupa kupalarını da göz önünde bulundurunca, pandeminin getirdiği gerekliliklerle de burayı sadece bir basketbol salonu yapmaya karar verdik."



AHMET KANDEMİR: 3 YIL ŞAMPİYONLUK



Başantrenör Ahmet Kandemir'e de Beşiktaş'taki proje ve hedefleri soruldu, alınan yanıt "Şampiyonluk" oldu



- Yıllar önce Beşiktaş, Tuborg'un kapanmasının ardından, o takımdan aldığı Türk oyuncularla mücadele etti. Güzel işler yapıldı. Şimdiki takımda kısa, orta ve uzun vadeli hedefler neler?



"2000 yılında yüzde yüz Türk, genç oyuncularla oynadığımız basketbol, aldığımız sonuçlar, herkesin takdirini kazanmıştı. O dönemde yönetimin değişmesi, sürekli olabilecek felsefenin devamını getirmedi. Mevcut kadro yapımızın temelinin korunması halinde, 3 yıl içinde şampiyon olmak istiyoruz. Tüm planlarımız bu yönde."



- Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda kısa, orta ve uzun vadede A Milli Takım'ı 'kurtaracak' kaç oyuncu var?



"Oluşturduğumuz yapı ve çalışma planıyla A Milli Takım ve tüm altyapı milli takımlarının oyuncu kadrolarının Beşiktaş sporcularından oluşacağını düşünüyorum. En büyük hedefimiz budur."



- Ercan Osmani'nin devşirilmesi söz konusu. Bu oyuncu ile ilgili neler söylersiniz?



"Ercan Osmani çok yetenekli, potansiyeli yüksek bir oyuncu. Özellikle Milli Takım'da uzun forvet sıkıntısı çekerken, fizik ve 'fundamental'ı ile fark yaratacak bir oyuncu. Türk statüsünde oynamaması yanlışlık. Bu durumun düzeltileceğini düşünüyorum."