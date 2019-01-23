Umut Nayir'in Beşiktaş transferi ilham kaynağı oldu

"BÜYÜK BİR RİSK ALDIĞIMI BİLİYORDUM"

"SINAVLARIMA KENDİ KENDİME ÇALIŞIYORUM ANCAK..."

Bugünlerde Bursaspor forması giyen Umut Nayir'in Beşiktaş'a transfer hikayesi FIFPro ve birçok profesyonel futbolcuya ilham kaynağı oluyor.Aynı zamanda Ankara Üniversitesi hukuk bölümünde öğrenim gören 25 yaşındaki futbolcu, FIFPro'ya yaptığı açıklamada yaptığı yasal araştırma sayesinde Osmanlıspor'dan Beşiktaş'a transfer olabildiğini ve bu transfer hikayesinin birçok futbolcuya ikinci bir kariyer planlamasının ne kadar önemli olabileceğine örnek olması gerektiğini belirtti.Osmanlıspor'un Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşmesinin ardından kendine takım arayan Umut Nayir, o dönemde takımdan ayrılarak bir Spor Toto Süper Lig ekibinde forma giymek istediğini açıklamıştı. Kulübüyle arasındaki sorunları çözmesini bekleyen Beşiktaş ve birçok Süper Lig ekibinin kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki futbolcuya göre Osmanlıspor'un kendisi için istediği bonservis bedeli, değerinin oldukça üzerindeydi.Ancak aynı zamanda hukuk öğrenimini de sürdüren Nayir, daha önce yaşanan benzer vakaları da örnek alıp spor hukuku konusunda profesyonelleşmiş avukatlara da danışarak kendine bir çıkış yolu bulmayı başardı. Umut Nayir, yaptığı araştırmaların ardından sözleşmesinin FIFA kurallarına göre artık koruma altında olmadığını ve herhangi bir cezai yaptırıma uğramadan tek taraflı feshedilebileceğini öğrenerek hakkını aramayı tercih etti. Genç futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından hukuksal alanda hakkını arayacağını ve kulübü Osmanlıspor'dan ayrılacağını açıkladı.FIFPro'ya yaptığı açıklamada o dönemki transfer süreci değerlendiren Umut Nayir , "Elbette büyük bir risk aldığımı biliyordum. Eğer herhangi bir takım benimle bu legal sürece girmeyi tercih etmezse kulüpsüz kalabilirdim." ifadelerini kullanarak kaderinin kontrolünü eline aldığını belirtti.Umut Nayir'ın federasyona yaptığı hukuksal başvurunun ardından Osmanlıspor, futbolcu için belirlediği bedelin çok altında olan Beşiktaş'ın yaptığı 300,000 euroluk teklifi kabul etmek zorunda kaldı ve 25 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı takımla 4 yıllık sözleşme imzaladı.Beşiktaş ile imzaladığı sözleşmenin ardından Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor'a kiralanan Umut Nayir'ın şimdilik tek şikayeti ise öğreniminden uzak kalmak. Bursa'da ikamet etmek zorunda kaldığı için derslerine gidemediğini belirten Nayir, "Derslere katılamıyorum ve sınavlarıma kendi kendime çalışmak zorunda kalıyorum ancak öğrenimim konusunda hiç pişman değilim. Ders çalışmak bana hayatta futbol sahalarının ardında nasl bir hayat olduğunu hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.Son olarak futbolculuk kariyerinin ardından spor hukuku alanında çalışmak istediğini ve takım arkadaşlarını da futbol dışında ikinci bir kariyere sahip olmaları konusunda teşvik etmeye çalıştığını belirten Nayir, "Bana öğrenimlerini yarıda bıraktıklarına pişman olduklarını söylediklerinde onlara henüz hiçbir şey için geç olmadığını söylüyorum." açıklamasında bulundu.Röportajın orjinali için: https://fifpro.org/news/player-s-study-earns-besiktas-deal/en/