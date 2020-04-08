Umut Nayir yeni sezonu garantiledi

Umut Nayir, Beşiktaş formasıyla bu sezon 25 mücadeleye çıkıp rakip fileleri 6 kez sarsarken gelecek sezonu da garantiye aldı

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Umut Nayir yeni sezonu garantiledi
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08 Nisan 2020 11:04
Siyah-Beyazlılar'ın 26 yaşındaki forveti Umut Nayir, Beşiktaş formasıyla bu sezon 25 mücadeleye çıkıp rakip fileleri 6 kez sarsmıştı.

Özellikle sezonun ilk yarısındaki Galatasaray derbisinde attığı golle takımına 3 puanı getiren isim olmasıyla dikkat çeken Umut, yeni dönemde de yoluna Kara Kartal'da devam edecek.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Umut için yönetime olumlu rapor verdiği ve kadroda tutulmasını istediği bildirildi.

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