Umut Nayir yeni sezonu garantiledi

Siyah-Beyazlılar'ın 26 yaşındaki forveti Umut Nayir, Beşiktaş formasıyla bu sezon 25 mücadeleye çıkıp rakip fileleri 6 kez sarsmıştı.
Özellikle sezonun ilk yarısındaki Galatasaray derbisinde attığı golle takımına 3 puanı getiren isim olmasıyla dikkat çeken Umut, yeni dönemde de yoluna Kara Kartal'da devam edecek.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Umut için yönetime olumlu rapor verdiği ve kadroda tutulmasını istediği bildirildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Özellikle sezonun ilk yarısındaki Galatasaray derbisinde attığı golle takımına 3 puanı getiren isim olmasıyla dikkat çeken Umut, yeni dönemde de yoluna Kara Kartal'da devam edecek.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Umut için yönetime olumlu rapor verdiği ve kadroda tutulmasını istediği bildirildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın