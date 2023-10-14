Umut Nayir pes etmiyor

Bu yaz Fenerbahçe'ye transfer olan Umut Nayir, şu ana kadar Dzeko ve Batshuayi ile girdiği forma rekabetinde arka planda kaldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Umut Nayir pes etmiyor
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14 Ekim 2023 10:23
Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden Umut Nayir, 7 resmi maçta 63 dakika sahada kalabildi...

30 yaşındaki forvet, geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla 33 resmi maçta 18 gol atmış, bu performansı Milli Takım kapılarını açmıştı.

Umut Nayir, bu yaz Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ancak deneyimli oyuncu, şu ana kadar Dzeko ve Batshuayi ile girdiği forma rekabetinde arka planda kaldı.



İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞAMAK İÇİN SABIRSIZ

Umut, 7 resmi maçta 63 dakika sahada kalabildi. Ancak Milli forvetin pes etmeye niyeti yok. Bulduğu her şansı en iyi şekilde kullanmaya kararlı olan Umut Nayir, Fenerbahçe'deki ilk gol sevincini yaşamak için sabırsız... 

 
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