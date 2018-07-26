Umut Nayir kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş, Umut Nayir'i transfer etti mi?

Beşiktaş, Umut Nayir'i transfer etti mi? sorusunun yanıtını haberimizden öğrenebilirsiniz. Peki Beşiktaş, Umut Nayir'i kadrosuna kattı mı? Umut Nayir kimdir ve kaç yaşında? İşte Umut Nayir hakkında tüm detaylar...

26 Temmuz 2018 03:55
Umut Nayir kimdir, kaç yaşında? Beşiktaş, Umut Nayir'i transfer etti mi?
Umut Nayir hakkında tüm bilgiler burada! Beşiktaş için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Osmanlıspor'un golcüsü Umut Nayir ile Beşiktaş'ın anlaştığı belirtildi. Peki Umut Nayir kaç yaşındadır ve hangi takımda oynuyor? Beşiktaş'tan transfer hakkında resmi bir açıklama yapıldı mı? İşte detaylar...
UMUT NAYİR KİMDİR?
Mehmet Umut Nayır 28 Haziran 1993 İstanbul Kocasinan doğumlu. Futbola Albayrak kulübünde başlayan Umut Nayır 2011 yılında Ankara Üniversitesi Hukak Fakültesi'ni kazanınca amatör olarak Ankaragücü'ne transfer oldu.

İki sezon Ankaragücü alt yapısında forma giyen 191 boyundaki dev forvet daha sonra a takıma yükseldi. İlk sezonda TFF 1. Lig'de 26 maçta 8 gol atan Umut bir sonraki sezon 2. Lig'de 33 maçta 30 gol atarak çıkışını sürdürdü.

Ankaragücü'nden Osmanlıspor'a transfer olan Umut Nayır, 2015-2016 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'a kiralandı. Yarım sezonda 16 maçta 5 gol attı.

Umut 2016-2017 sezonunda ise Göztepe'ye kiralandı. Golcü futbolcu 35 maçta 18 gol atarak takımının Süper Lig'e yükselmesinde büyük katkı sağladı.

2017-2018 sezonunu ise Ankaragücü'nde geçiren Umut Nayır 29 maçta 14 gol atarak yine takımının Süper Lig'e yükselmesinde en büyük katkıyı sağlayan isim oldu.



BEŞİKTAŞ, UMUT NAYİR'İ TRANSFER ETTİ Mİ?
Beşiktaş, Mehmet Umut Nayir'in transferi konusunda Osmanlıspor ile anlaştı.

Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2 milyon lira bonservis ve Umut Nayir'in satışından yüzde 25 pay karşılığında Beşiktaş ile anlaşmaya vardık." ifadesini kullandı.

Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık oynayan 25 yaşındaki golcü futbolcu, Osmanlıspor ile sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.

Beşiktaş Kulübü, ileride doğabilecek olası hukuki sorunlarla karşılaşmamak için Osmanlıspor ile anlaşma yolunu tercih etti.

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