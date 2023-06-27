Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği ücret!

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için flaş bir gelişme yaşandı.
TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre; Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Umut Nayir'in maaş talebi belli oldu.
Bonservisi Eyüpspor'da olan milli oyuncu Umut Nayir, Fenerbahçe'den yıllık 35 milyon TL istedi.
Daha önce sarı kırmızılı takımın Eyüpspor ile anlaşma sağladığı ve oyuncu ile görüşmelere başlandığı belirtilmişti.
33 MAÇTA FORMA GİYDİ
Ümraniyespor'la 33 resmi maça çıkan Umut Nayir bu karşılaşmalarda 18 gol atarken 3 de asist katkısı sağladı.
TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre; Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Umut Nayir'in maaş talebi belli oldu.
Bonservisi Eyüpspor'da olan milli oyuncu Umut Nayir, Fenerbahçe'den yıllık 35 milyon TL istedi.
Daha önce sarı kırmızılı takımın Eyüpspor ile anlaşma sağladığı ve oyuncu ile görüşmelere başlandığı belirtilmişti.
33 MAÇTA FORMA GİYDİ
Ümraniyespor'la 33 resmi maça çıkan Umut Nayir bu karşılaşmalarda 18 gol atarken 3 de asist katkısı sağladı.
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