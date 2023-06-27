Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği ücret!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Umut Nayir'in maaş talebi belli oldu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Umut Nayir'in Fenerbahçe'den istediği ücret!
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27 Haziran 2023 19:01
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe için flaş bir gelişme yaşandı.

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre; Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Umut Nayir'in maaş talebi belli oldu.

Bonservisi Eyüpspor'da olan milli oyuncu Umut Nayir, Fenerbahçe'den yıllık 35 milyon TL istedi.

Daha önce sarı kırmızılı takımın Eyüpspor ile anlaşma sağladığı ve oyuncu ile görüşmelere başlandığı belirtilmişti.

33 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ümraniyespor'la 33 resmi maça çıkan Umut Nayir bu karşılaşmalarda 18 gol atarken 3 de asist katkısı sağladı.

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