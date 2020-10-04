Umut Nayir Hırvatistan'a gitti

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı forvet oyuncusu Umut Nayir, transferi için Hırvatistan'a gitti. 27 yaşındaki golcü, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra yeni takımı Hajduk Split'e imzayı atacak.



Hırvat takımına kiralık olarak giden oyuncu için, 20 gole etki etmesi durumunda Hajduk Split'in 400 bin avroluk satın alma opsiyonu olacak.



Umut Nayir, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıktı. 27 yaşındaki forvet bu maçlarda 6 gol ve 1 asist kaydetti.



A Spor'a konuşan Umut şu ifadeleri kullandı; "Gerek saha içinde gerek saha dışında gösterdiğim performansla kadro dışı kalmayı hak etmediğimi düşünüyorum. Çocukluk anılarımızdan bugüne kadar düşününce ayrılmak üzücü. Büyük Beşiktaş taraftarından bu desteği almak değerli. Onların değerlerini sahada yansıtabilmişim. Doğru adımlarda yürüdüğümü hissettim. Mutsuz oldum, üzüldüm, kırıldım ancak bu süreç geçti. Sergen hocanın beni kadro dışı bırakması, hele de yönetimin böyle bir tasarrufu hayal kırıklığı oldu"