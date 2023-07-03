Umut Nayir, Fenerbahçe'ye doğru!

resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldiğini belirtildi.



Sarı-lacivertliler, milli futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



Umut Nayir geride bıraktığımız sezonda Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giymiş ve Süper Lig'de toplam 31 maçta 17 gol 3 asist kaydetmişti.





Fenerbahçe , golcü oyuncu Umut Nayir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bonservisi Eyüpspor'da bulunan 30 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlandığı aktarılırken, Umut Nayir'in