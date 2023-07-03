Umut Nayir, Fenerbahçe'ye doğru!

Fenerbahçe, bonservisi Eyüpspor'da olan Milli futbolcu Umut Nayir ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Umut Nayir, Fenerbahçe'ye doğru!
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03 Temmuz 2023 17:20
Son güncelleme 03 Temmuz 2023 17:33
Fenerbahçe, golcü oyuncu Umut Nayir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, bonservisi Eyüpspor'da bulunan 30 yaşındaki futbolcu ile anlaşma sağlandığı aktarılırken, Umut Nayir'in resmi imza ve sağlık kontrolü için İstanbul'a geldiğini belirtildi.

Sarı-lacivertliler, milli futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Umut Nayir geride bıraktığımız sezonda Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giymiş ve Süper Lig'de toplam 31 maçta 17 gol 3 asist kaydetmişti. 
 
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