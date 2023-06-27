Umut Nayir'de süre tereddütü

Süper Lig'i ikinci sırada bitirmesine karşıın sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'yu katan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.
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İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemindeki ismin milli golcü Umut Nayir. Umut için kulübü Eyüpspor ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Ancak Umut Nayir'in kafasının biraz karışık olduğu da ortaya çıktı. F.Bahçe'de yeterli süre alamayacağını ve bunun performansını etkileyeceğini düşünen Umut'un karanını henüz vermediği iddia edildi.
33 MAÇTA FORMA GİYDİ
Ümraniyespor'la 33 resmi maça çıkan Umut Nayir bu karşılaşmalarda 18 gol atarken 3'de asist katkısı sağladı.
Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'yu katan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.
ANLAŞMA TAMAM
İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemindeki ismin milli golcü Umut Nayir. Umut için kulübü Eyüpspor ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.
Ancak Umut Nayir'in kafasının biraz karışık olduğu da ortaya çıktı. F.Bahçe'de yeterli süre alamayacağını ve bunun performansını etkileyeceğini düşünen Umut'un karanını henüz vermediği iddia edildi.
33 MAÇTA FORMA GİYDİ
Ümraniyespor'la 33 resmi maça çıkan Umut Nayir bu karşılaşmalarda 18 gol atarken 3'de asist katkısı sağladı.