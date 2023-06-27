Umut Nayir'de süre tereddütü

Gelecek sezon için iddialı kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de, Umut Nayir'in süre sıkıntısı yaşayabileceği için tereddütü olduğu iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Umut Nayir'de süre tereddütü
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27 Haziran 2023 10:25
Süper Lig'i ikinci sırada bitirmesine karşıın sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Şu ana kadar kadrosuna Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat ve Edin Dzeko'yu katan Fenerbahçe transferde hız kesmiyor.

ANLAŞMA TAMAM

İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'nin gündemindeki ismin milli golcü Umut Nayir. Umut için kulübü Eyüpspor ile anlaşma sağlandığı öğrenildi.

Ancak Umut Nayir'in kafasının biraz karışık olduğu da ortaya çıktı. F.Bahçe'de yeterli süre alamayacağını ve bunun performansını etkileyeceğini düşünen Umut'un karanını henüz vermediği iddia edildi.

33 MAÇTA FORMA GİYDİ

Ümraniyespor'la 33 resmi maça çıkan Umut Nayir bu karşılaşmalarda 18 gol atarken 3'de asist katkısı sağladı. 

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