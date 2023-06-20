Umut Nayir: 'Çok özel bir sezon oldu'

A Milli Takım'da gol perdesini açan Umut Nayir, Galler galibiyeti sonrası açıklama yaptı.



Umut Nayir yaptığı açıklamada, "Burada Milli forma altında görev verilen herkesin amacı ortak. Çok mutluyuz, görevimizi yapabilmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.



Attığı golle ilgili konuşan golcü oyuncu, "2-3 dakika önce attım ama iptal oldu. İptal olacağını biliyordum. Golü atınca telafi ettim. Barış çok iyi ortaladı, ben de güzel vurdum, kaleci kurtaracak diye korktum, teması oldu ama gol oldu." şeklinde konuştu.



Umut Nayir ayrıca, "Takım olarak iyi değildi ama benim için özel bir sezon oldu. Özel sezonu böyle taçlandırmak çok keyifli. Umarım Eylül ayında da bu ivmeyle devam ederim." ifadelerini kullandı.



Burnundan dolayı sahaya önce maskeyle çıkan ardından bu maskeyi çıkartan Umut Nayir, "Maske nefesimi tıkıyordu. O yüzden çıkardım. İyi ki maskeyi çıkartmışım. Çıkartmasaydım belki de kafayı vuramayacaktım." sözlerini sarf etti.





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