Beşiktaş'ın Osmanlıspor'dan transfer ettiği forvet oyuncusu Umut Nayir, Beşiktaş IGTV'de açıklamalarda bulundu.Siyah - beyazlı kulübe transferinden, hayallerine kadar birçok konu hakkında konuşan Nayir,diyerek hazır olduğunun mesajını verdi.Heyecanlıyım tabii ki. Dün ilk antrenmanımı gerçekleştirdim. Güzeldi benim açımdan, çok mutluyum. Duygularımı tarif etmem kolay değil çünkü bir hayalin gerçekleşmesi gibi oldu benim için. İnşallah güzel günler göreceğiz.Süreç biraz uzadı aslında. 1 aylık bir süreçti, yorucu da geçti benim için. Osmanlıspor ile devam eden bir sözleşmem vardı. Tek taraflı fesih işlemi gerçekleşti benim tarafımdan. O sırada Beşiktaşlı yöneticilerle görüştüm. İlk önce Umut Güner ile görüştüm, bir irtibatımız oldu. Zaten Beşiktaş'tan teklif gelince, diğer teklifleri düşünmedim bile. Süreç uzamış olsa da sonu güzel bitti, mutluyum.Türkiye'nin en köklü, geçmişi en sağlam camialarından birine geldim. Çok özel bir durum benim için. Her Türk futbolcunun hayalidir böyle camialarda oynamak. Aşırı derecede mutlu ve gururluyum. Büyük kulüplerde oynamak ayrı bir sorumluluk duygusu gerektiriyor, onun için de bu sorumluluğun altından kalkmak için çalışacağım.Beşiktaş'ta oynamak için hazır olduğumu hissediyorum. Futbolcu profilme de kendime de güveniyorum. Burada da yakın vadede bu formaya layık olduğumu göstermek için, bana güvenen insanları gururlandırmak için çalışmaya devam edeceğim.Kendimde en güvendiğim özelliğim futbol aklım. Sahada futbol zekama güveniyorum. O yönde çok farklı olduğumu düşünüyorum. Onun dışında coşkulu futbolu seven bir insanım ve böylesine yüksek isteği olan tribünler önünde oynamak benim de keyfimi arttırıyor.Şenol hoca ile çalışmak benim için ayrı bir heyecan. Hocamızın özellikle benim mevkiidaşlarım ile geçmişte neler yaptıkları ortada. Zaten hocanın başarılarını anlatmaya gerek yok. Yakın geçmişte Cenk Tosun örneği var. Hocam sağ olsun beni transfer sürecinde de aramıştı. Burada da ilk idmandan önce de görüştük. Çok güzel şeyler de söyledi. Ben de onun güvenini boşa çıkarmamak için çalışacağım. Onun tembihlerini dinleyip, kendimi '1 level, 2 level, 3 level' üstüne çıkartmak istiyorum."Yakın geçmişte özellikle Cenk Tosun örneği, Beşiktaş bünyesinden çıktığı için herkesin dilinde. Bana da o yönde birçok mesaj geldi, "yeni Cenk Tosun'umuz olursun" diye. Ben kendi hikayemi yazmak istiyorum ama Cenk Tosun benim önümde çok büyük bir rol model. Buraya geldiğindeki durumu ortadaydı. Çalışarak, gayret ederek, kendi yeteneklerinin üzerine koyarak çok büyük bir aşama kaydetti ve her futbolcunun hayali olabilecek bir lige sıçradı. Benim de tabii ki hayalim, burada verebileceğimin en iyisini verip, kendimi geliştirip, yeteneklerimin üstüne koyup, Şenol hocamı dinleyip, üst seviyeye çıkmak istiyorum.""Güzel bir fotoğraf. Beşiktaş formasının olması insanların hoşuna gitmiştir. Yanlış hatırlamıyorsam halı saha maçında oldu. Herkes tuttuğu takımın formasını giyerdi. O dönemde uzun boyumdan dolayı Zlatan yakıştırmaları oluyordu. Ama tabii uzun boylu olduğum için bunu söylüyorlardı. Yoksa Zlatan çok başka bir tarz."Lise 2 ya da 3'ün sonlarına doğru başlamıştım futbola amatör düzeyde. O döneme kadar sağlam bir temelle gelmiştim, belli beklentiler vardı eğitimim için. Temelim sağlam olduğu için üniversite sınavına girene kadar, amatör kümedeki futbol hayatımı da devam ettirmeye çalıştım. Ankara Hukuk Fakültesi'ni kazandıktan sonra Ankara'ya yerleştim. Orada da Ankaragücü kariyerim başladı ve çıkışım da burada gerçekleşti. Üniversitede de derslere devam etmek zorunlu olmadığı için bir yönden benim için kolay oldu. Derslerim antrenmanlarla çakıştığı için çok katılamıyordum. 2011'de girdim, 7 sene oldu hala okulu bitiremedim normalde bitirmiş olmam gerekiyordu. Ancak insanlar da anlayış gösterecektir biraz ikisi bir arada zor yürüyor. Buraya geçtiğim için belki bir yatay geçiş olabilir. Beşiktaşlı yöneticiler araştırıyor.O golü attığımı bazen geceleri hayal ediyorum. Maçları izlerken, o tribündeki coşkuya ortak olabilmek için isminin stadyumda anons edilmesi mükemmel bir duygu. İnşallah en kısa zamanda o anı da yaşarız, hisler gerçeğe kavuşur.Taraftar için bir tanımlama yapmaya gerek yok çünkü dünyanın konuştuğu bir taraftara sahibiz. Şampiyonlar Ligi maçlarından sonra desibel rekoru kırmış, bütün dünyanın dilinde olan dünyaca tanınan bir topluluk. Böyle bir camiada, böyle bir destek görebilmek, o coşkuyu arkanda hissedebilmek, ben Benfica maçını hatırlıyorum mesela 3-0'dan sonra tüm takımın çağırılması, o desteği görebilmek her zaman şahit olunan şeyler değil. Bizi destekleyeceklerinden yana en ufak bir şüphem yok. Biz de o desteğin karşılığını verip, yeni bir sayfa açıp geçen seneki istenmeyen sonuçtan sonra bu seneki şampiyon kadroda yer alabilmek istiyorum.