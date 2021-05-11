Umut Nayir: 'Beşiktaş beni geri istiyor'

Beşiktaş'tan kiralık olarak Hajduk Split forması giyen Umut Nayir, geleceğiyle ilgili konuştu ve Hajduk Split'te kalmak istediğini söyledi.



Hajduk Split'in 400 bin euroluk satın alma opsiyonuna sahip olduğunu belirten Umut, "Beşiktaş ile Hajduk Split anlaşırsa burada kalacağım. Ben yönetime kalmak istediğimi söyledim. Beşiktaş beni geri istiyor ancak Hajduk'un opsiyonu var. Kullanırlarsa takımda kalacağım. Önce sezonu bitirelim, sonra ne olacağını göreceğiz. Sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." dedi.



"KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRMEDİM"



İyi bir sezon geçirdiğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, "Zorlu bir sezon geçti. 3 sakatlık yaşadım, daha iyi olabilirdim. Ama Türkiye'ye döndüğümde kötü bir sezon geçtiğini söyleyemem. İlk kez yurt dışına çıkmış bir oyuncu için kötü değildim" ifadelerini kullandı.



Burak Yılmaz'ı örnek aldığını da belirten 1,91'lik forvet, "Benim idolüm Burak Yılmaz. 35 yaşında olmasına rağmen harika bir profesyonel. Çok iyi bir oyuncu." diyerek sözlerini noktaladı.



Hırvatistan'da 22 maça çıkan Umut, 6 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



