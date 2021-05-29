Umut Nayir Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş'ın Hırvatistan kulübü Hajduk Split'e kiraladığı Umut Nayir, yeni sezonda Beşiktaş'ın kadrosunda yer alacak.

, Fotoğraf; hajduk.hr
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Umut Nayir Beşiktaş'a geri dönüyor
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29 Mayıs 2021 11:54
Umut Nayir
Umut Nayir
Beşiktaş
Hırvatistan kulübü Hajduk Split'te kiralık olarak forma giyen Umut Nayir, 25 lig maçında 6 gol atmıştı.

Kendisini Hırvatistan'da gösteren başarılı futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş'ın kadrosunda yer alacak. Tecrübeli futbolcu, 3 kulvarda yarışacak takımda hücum hattının önemli opsiyonlarından biri olacak.


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