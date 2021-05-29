Umut Nayir Beşiktaş'a geri dönüyor

Hırvatistan kulübü Hajduk Split'te kiralık olarak forma giyen Umut Nayir, 25 lig maçında 6 gol atmıştı.
Kendisini Hırvatistan'da gösteren başarılı futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş'ın kadrosunda yer alacak. Tecrübeli futbolcu, 3 kulvarda yarışacak takımda hücum hattının önemli opsiyonlarından biri olacak.
Kendisini Hırvatistan'da gösteren başarılı futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş'ın kadrosunda yer alacak. Tecrübeli futbolcu, 3 kulvarda yarışacak takımda hücum hattının önemli opsiyonlarından biri olacak.