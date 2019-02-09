  •  
    Burak Yılmaz golleri attı ve işte bu sevinci yaşadı
  •  
    Şenol Güneş'ten Q7 için çarpıcı transfer sözleri!
  •  
    Mirin'den sürpriz itiraf 'Hayran olduğumuz biri'
  •  
    "Galatasaray onu istedi ama biz gittik ve aldık"
  •  
    Karabük-Es Es maçına DAMGA VURAN olay!..

Umut Nayir: "Benim için zor bir maç oldu"

Bursaspor'un golcü oyuncusu Umut Nayir, Beşiktaş maçı sonrasında konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Umut Nayir: 'Benim için zor bir maç oldu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Şubat 2019 21:17
Bursaspor'un golcüsü Umut Nayir, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Bursaspor'da kiralık oynadığını vurgulayan Umut, "Kağıt üzerinde benim için zor bir maç, kiralık olarak ayrıldığım takıma karşı oynuyorum. Güzel bir seyirciye karşı oynayacağımı düşündüm, fazla büyütmedim gözümde. Sporcuya yakışan, karşında kim olursa olsun, doğru performans sergilemek, ben de öyle yaptım" dedi.

Beşiktaş'ın agresif oynamasının normal olduğunu kaydeden golcü oyuncu, "Böyle atmosferlerde seyirci baskısıyla beraber Beşiktaş gibi takımlar takımı öne çekiyor. Forvet ve savunma arasındaki ikili mücadeleler dikkat çekiyor zaten. Hakem faul olanı verdi, olmayanı vermedi, diyecek başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için