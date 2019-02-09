'un golcüsü'a 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.Bursaspor'da kiralık oynadığını vurgulayan Umut, "Kağıt üzerinde benim için zor bir maç, kiralık olarak ayrıldığım takıma karşı oynuyorum. Güzel bir seyirciye karşı oynayacağımı düşündüm, fazla büyütmedim gözümde. Sporcuya yakışan, karşında kim olursa olsun, doğru performans sergilemek, ben de öyle yaptım" dedi.Beşiktaş'ın agresif oynamasının normal olduğunu kaydeden golcü oyuncu, "Böyle atmosferlerde seyirci baskısıyla beraber Beşiktaş gibi takımlar takımı öne çekiyor. Forvet ve savunma arasındaki ikili mücadeleler dikkat çekiyor zaten. Hakem faul olanı verdi, olmayanı vermedi, diyecek başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.