Umut Meraş'ın menajerinden transfer açıklaması

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de yabancı sınırındaki değişiklik ihtimali takımların transfer rotasını Türk oyunculara çevirdi. Transferin gözde isimlerinden Umut Meraş'ın ise ilk hedefi Avrupa'da kalmak.



Fransa'da top koşturan Umut Meraş, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Milli futbolcunun Menajeri Güde Fazıl Özdemir NTV'ye konuştu;



"UMUT'UN ÖNCELİĞİ AVRUPA"



"Transferde kesin konuşmak doğru değil. Ama elbette Umut'un önceliği Avrupa'da kalmak. Bursaspor'dan Le Havre'a gitmesinin sebebi de Avrupa'da kariyerini sürdürme isteğiydi. Umut'un transferi için Türkiye'deki kulüplerin mevcut şartlardaki ekonomik durumları el vermeyebilir. Ancak Avrupa'ya katılım sağlayacak kulüplerin tabii ki planlaması ve bütçesi değişir. Henüz transfer için konuşmak erken."



Umut Meraş, bu sezon Le Havre forması ile Ligue 2'de 22 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.



