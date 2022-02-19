Umut Meraş: "Zor maç olacağını biliyorduk"

Beşiktaş'ta Umut Meraş, Altay'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Umut Meraş: 'Zor maç olacağını biliyorduk'
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19 Şubat 2022 21:29
Umut Meraş, Altay'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada zor bir maç olacağını beklediğini söyledi.

Üç puanı aldıkları için mutlu olduklarını belirten Umut Meraş, "Rakibimiz düşme potasında bir takım, zor bir maç olacağını biliyorduk. Geçen hafta da son dakikada bir gol yedik. Oyunumuzun gelişeceğini düşünüyorum. 3 puan aldığımız için çok mutluyuz, önümüzdeki hafta Sivasspor maçı var. Yenilmezlik serisine devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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