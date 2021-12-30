Umut Meraş: 'Taraftarlar 12. adam'

Beşiktaş'ta Umut Meraş, Altay Maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Umut Meraş yaptığı açıklamada, "İyi mücadele ettik. Her geçen gün oyunumuzun üzerine koymaya çalışıyoruz. Önümüzde Süper Kupa maçı var. O maçı da kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.



Taraftarlarla ilgili de konuşan Meraş, "Bizim için taraftarlar önemli. Onlar 12. adam, onlara teşekkür ederim kendim adıma. Biz kötü gitsek de bizi yalnız bırakmadılar." ifadelerini kullandı.



Rekabette olduğu genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'a da değinen tecrübeli sol bek, "Rıdvan ile aramızda ağabey-kardeş ilişkisi var. Rıdvan olan rekabetim tatlı bir rekabet. Bugün ben oynarım, yarın Rıdvan oynar. Önemli olan takımın kazanması" diyerek sözlerini noktaladı.





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