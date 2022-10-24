MERAŞ'IN GÖZÜ FORMADA

"EN İYİSİNİ YAPARIM"

Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maçta 3 puan alarak seri başlatmak istiyor. Siyah-beyazlı takımda forma giyen sol bek oyuncusu Umut Meraş, Valerien Ismael'den forma bekliyor.Yakın zamanda takımdan ayrılacağı gündeme gelen Meraş'ın ilk 11'de tercih edilmesi gündemde. Trabzonspor maçında yaptığı hata ile gole sebebiyet veren Arthur Masuaku'nun yerine Meraş tercih edilebilir.Hafta içinde teknik direktör Valerien Ismael ile birebir görüşen ve antrenmanlardaki neşesiyle dikkati çeken Meraş, "Forma giymek için hazırım. Elimden gelenin en iyisini yaparım. Verilecek fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum" dedi. Meraş, ilk 11'de oynarsa bu sezon kendi adına ilki de yaşamış olacak.