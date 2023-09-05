Umut Meraş takımdan ayrılıyor

Samsunspor bir dönem transfer etmek istediği Umut Meraş için yeniden devreye girdi.

, Fotoğraf; AA
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Umut Meraş takımdan ayrılıyor
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05 Eylül 2023 16:46
Beşiktaş'ta sol bekte ayrılık gerçekleşebilir.

Siyah-beyazlılarda performansıyla teknik heyetin gözünden düşen isimlerden olan Umut Meraş için Süper Lig ekibi Samsunspor devrede.

Karadeniz temsilcisi daha önce de nabız yokladığı tecrübeli oyuncu için yeniden temaslarını sıklaştırdı.

Kulüpler arasında görüşmelerin sürdüğü belirtilirken transferin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

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