Umut Meraş: 'Letonya'nın böyle oynayacağını biliyorduk'

A Milli Takımımızın sol bek oyuncusu Umut Meraş, 3-3 biten Letonya maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Letonya'nın oyununu tahmin ettiklerini söyleyen Meraş, "Letonya'nın böyle oynayacağını biliyorduk, önlem almaya çalıştık. Bazen olmayınca olmuyor. Buralara biz getirdik, biz götüreceğiz. Bugünü unutmak istiyoruz. Daha zorlu maçlar var. Hedefimiz gruptan çıkmak, bunu başaracağımızı düşünüyorum." dedi.



Kazanmaları gerektiğini vurgulayan Umut Meraş, "Fiziksel anlamda yorgunluklar oluyor ama kazanmamız gerekiyordu. Bu bahane değil. İnşallah önümüzdeki kampı iyi değerlendireceğiz ve Haziran'a iyi gireceğiz." ifadelerini kullandı.



