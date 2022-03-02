Umut Meraş: "İyi oynadık, sonunu getiremedik"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a elenen Beşiktaş'ta Umut Meraş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Umut Meraş: 'İyi oynadık, sonunu getiremedik'
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02 Mart 2022 23:47
Kayserispor'a 2-1 mağlup olan ve Türkiye Kupasına veda eden Beşiktaş'ta Umut Meraş maçın ardından konuştu.

Tecrübeli oyuncu yaptığı açıklamada, "Bugün fazla söyleyecek bir şey. Bu kadar pozisyonu değerlendiremezsen mağlup oluyorsun. İyi oynadık, sonunu getiremedik." dedi.

Umut Meraş ayrıca, "Diyecek fazla bir şey yok. Ligin sonuna kadar en üst sıraya çıkmak hedefimiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, ligi en üst sırada tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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