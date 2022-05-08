Umut Meraş: 'Fenerbahçe'yi yenebilirdik'

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Gol bulmakta zorlandıklarını ifade eden Umut Meraş, "Maça iyi başlamak istiyorduk, talihsiz bir gol yedik ve hemen arkasından penaltıyı bulduk, atamadık. Çok pozisyona girdik ama golü atamıyoruz." dedi.



Umut Meraş ayrıca "Fenerbahçe karşısında çok iyi mücadele ettik, kazanabilirdik. Alışık olmadığım bir pozisyonda oynadım, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım" dedi.





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