MERAŞ TERCİH EDİLMİYOR

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

UMUT MERAŞ: 'EGO YAPACAK BİRİ DEĞİLİM'

TEKNİK BİR KARAR

Beşiktaş'a büyük beklentilerle gelen Umut Meraş, geçen sezon 28 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. Siyah-beyazlılardaki geleceği tartışma konusu olan futbolcu için devre arasında ayrılacağı iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi sebebiyle daha fazla süre alacağını düşünen Meraş, Arthur Masuaku'nun gelmesiyle birlikte sadece 3 maçta 36 dakika tercih edildi.2021-22 sezonunda Beşiktaş'a gelen futbolcu 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Teknik direktör Valerien Ismael, fiziksel ve mental olarak Masuaku'yu önde görüyor. Fenerbahçe ile 2 Ekim'de oynanacak derbi maçta da Masuaku ilk 11'de olacak.Birebir görüşmelerde Valerien Ismael, Umut Meraş'a beklentilerini anlattı. İlk 11'e dönmek isteyen futbolcunun Ismael'e, "Buradaki herkesin birbirine ihtiyacı var. Hiçbir zaman ego yapacak biri değilim. Ama düzenli olarak oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.Ismael, istenilen seviyede katkı yapması halinde oyuncuyu kadroda düşünebileceğini bildirdi. Bilindiği üzere Umut Meraş, İstanbulspor maçı kadrosuna 'teknik' bir karar nedeniyle alınmamıştı. Transferi için Le Havre ekibine 1.5 milyon euro önden Meraş, Beşiktaş'ta 1 milyon euro kazanıyor.