Beşiktaş'a büyük beklentilerle gelen Umut Meraş, geçen sezon 28 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi. Siyah-beyazlılardaki geleceği tartışma konusu olan futbolcu için devre arasında ayrılacağı iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı.
MERAŞ TERCİH EDİLMİYOR
Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi sebebiyle daha fazla süre alacağını düşünen Meraş, Arthur Masuaku'nun gelmesiyle birlikte sadece 3 maçta 36 dakika tercih edildi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
2021-22 sezonunda Beşiktaş'a gelen futbolcu 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Teknik direktör Valerien Ismael, fiziksel ve mental olarak Masuaku'yu önde görüyor. Fenerbahçe ile 2 Ekim'de oynanacak derbi maçta da Masuaku ilk 11'de olacak.
UMUT MERAŞ: 'EGO YAPACAK BİRİ DEĞİLİM'
Birebir görüşmelerde Valerien Ismael, Umut Meraş'a beklentilerini anlattı. İlk 11'e dönmek isteyen futbolcunun Ismael'e, "Buradaki herkesin birbirine ihtiyacı var. Hiçbir zaman ego yapacak biri değilim. Ama düzenli olarak oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.
TEKNİK BİR KARAR
Ismael, istenilen seviyede katkı yapması halinde oyuncuyu kadroda düşünebileceğini bildirdi. Bilindiği üzere Umut Meraş, İstanbulspor maçı kadrosuna 'teknik' bir karar nedeniyle alınmamıştı. Transferi için Le Havre ekibine 1.5 milyon euro önden Meraş, Beşiktaş'ta 1 milyon euro kazanıyor.
MERAŞ TERCİH EDİLMİYOR
Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'a transferi sebebiyle daha fazla süre alacağını düşünen Meraş, Arthur Masuaku'nun gelmesiyle birlikte sadece 3 maçta 36 dakika tercih edildi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
2021-22 sezonunda Beşiktaş'a gelen futbolcu 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Teknik direktör Valerien Ismael, fiziksel ve mental olarak Masuaku'yu önde görüyor. Fenerbahçe ile 2 Ekim'de oynanacak derbi maçta da Masuaku ilk 11'de olacak.
UMUT MERAŞ: 'EGO YAPACAK BİRİ DEĞİLİM'
Birebir görüşmelerde Valerien Ismael, Umut Meraş'a beklentilerini anlattı. İlk 11'e dönmek isteyen futbolcunun Ismael'e, "Buradaki herkesin birbirine ihtiyacı var. Hiçbir zaman ego yapacak biri değilim. Ama düzenli olarak oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.
TEKNİK BİR KARAR
Ismael, istenilen seviyede katkı yapması halinde oyuncuyu kadroda düşünebileceğini bildirdi. Bilindiği üzere Umut Meraş, İstanbulspor maçı kadrosuna 'teknik' bir karar nedeniyle alınmamıştı. Transferi için Le Havre ekibine 1.5 milyon euro önden Meraş, Beşiktaş'ta 1 milyon euro kazanıyor.
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