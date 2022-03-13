Beşiktaş formasıyla son haftalarda ortaya koyduğu etkili performansla sol bekte Rıdvan Yılmaz'dan formayı kapan Umut Meraş, derbide de görev bekliyor.



Savunmadaki etkisine ek olarak hücum hattında da oldukça başarılı bir görüntü çizen Umut, Nef Stadı'ndaki mücadele öncesinde göreve hazır olduğunu dün Vodafone Park'ta yapılan idmanda gösterdi.









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