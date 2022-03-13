Umut Meraş derbide forma bekliyor

Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Umut Meraş, son maçlarda gösterdiği performansla teknik heyetten alkış aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Umut Meraş derbide forma bekliyor
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13 Mart 2022 12:57
Umut Meraş
Umut Meraş
Beşiktaş
Beşiktaş formasıyla son haftalarda ortaya koyduğu etkili performansla sol bekte Rıdvan Yılmaz'dan formayı kapan Umut Meraş, derbide de görev bekliyor.

Savunmadaki etkisine ek olarak hücum hattında da oldukça başarılı bir görüntü çizen Umut, Nef Stadı'ndaki mücadele öncesinde göreve hazır olduğunu dün Vodafone Park'ta yapılan idmanda gösterdi. 

 

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