Umut Güneş: "Penaltımız verilmedi"

Alanyasporlu Umut Güneş, Galatasaray maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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Umut Güneş: 'Penaltımız verilmedi'
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17 Ocak 2023 23:04
Alanyasporlu Umut Güneş, Galatasaray'a mağlup oldukları karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Güneş maç sonu açıklamasında verilmeyen penaltılarının altını çizdi. İşte o sözler:

Umut Güneş maç sonu açıklamasında, "Galatasaray'a karşı maçın başında çok çok net pozisyonlar bulduk. Onları atsak, değişik bir maç olacaktı. Verilmeyen penaltı verilseydi, çok daha değişik şeyler olabilirdi."

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