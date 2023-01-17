Alanyasporlu Umut Güneş, Galatasaray'a mağlup oldukları karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Güneş maç sonu açıklamasında verilmeyen penaltılarının altını çizdi. İşte o sözler:



Umut Güneş maç sonu açıklamasında, "Galatasaray'a karşı maçın başında çok çok net pozisyonlar bulduk. Onları atsak, değişik bir maç olacaktı. Verilmeyen penaltı verilseydi, çok daha değişik şeyler olabilirdi."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ