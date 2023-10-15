Umut Güneş'in gözü formada

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden biri olan Umut Güneş, Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle forma bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Umut Güneş'in gözü formada
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ekim 2023 11:16
Trabzonspor'da 2.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan kadroya katılan Umut Güneş, Nenad Bjelica döneminde 1 dakika bile forma şansı bulamamıştı.

Orta sahadaki 8 numara problemine rağmen oynayamayan 23 yaşındaki yıldız, Abdullah Avcı'nın gelişini büyük fırsat olarak görüyor.

Tecrübeli çalıştırıcının daha önce Alanyaspor'da iken performansını yakından takip ettiği Umut, eski takımına karşı ligin 9. haftasında görev bekliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery