Umut Güneş'in gözü formada

Trabzonspor'da 2.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan kadroya katılan Umut Güneş, Nenad Bjelica döneminde 1 dakika bile forma şansı bulamamıştı.
Orta sahadaki 8 numara problemine rağmen oynayamayan 23 yaşındaki yıldız, Abdullah Avcı'nın gelişini büyük fırsat olarak görüyor.
Tecrübeli çalıştırıcının daha önce Alanyaspor'da iken performansını yakından takip ettiği Umut, eski takımına karşı ligin 9. haftasında görev bekliyor.
Orta sahadaki 8 numara problemine rağmen oynayamayan 23 yaşındaki yıldız, Abdullah Avcı'nın gelişini büyük fırsat olarak görüyor.
Tecrübeli çalıştırıcının daha önce Alanyaspor'da iken performansını yakından takip ettiği Umut, eski takımına karşı ligin 9. haftasında görev bekliyor.