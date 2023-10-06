Umut Güneş göreve hazır

Trabzonspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Umut Güneş, henüz forma giyemedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Umut Güneş göreve hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ekim 2023 11:01
Transferin son gününde 2.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen Umut Güneş, henüz Bordo Mavili formayı giyemedi.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, Adana Demirspor karşısında 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna görev vermeyi düşündüğü ve maçın gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürebileceği öğrenildi.

Umut hafta içinde yaptığı açıklamada, "Büyük bir camiaya geldim. Takıma katkı vermek için sabırsızlanıyorum" demişti. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery