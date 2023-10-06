Umut Güneş göreve hazır

Transferin son gününde 2.3 milyon Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor'dan kadroya dahil edilen Umut Güneş, henüz Bordo Mavili formayı giyemedi.Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, Adana Demirspor karşısında 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna görev vermeyi düşündüğü ve maçın gidişatına göre ikinci yarıda sahaya sürebileceği öğrenildi.Umut hafta içinde yaptığı açıklamada, "Büyük bir camiaya geldim. Takıma katkı vermek için sabırsızlanıyorum" demişti.