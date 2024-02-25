Umut Güneş: "Bunu tahmin ediyorduk"

Trabzonspor'da Umut Güneş, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Umut Güneş: 'Bunu tahmin ediyorduk'
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25 Şubat 2024 19:11
Trabzonspor'da Umut Güneş, Adana Demirspor maçının ardından açıklama yaptı.

Umut Güneş yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk. Çok iyi bir 45 dakika oynadık. 1-0 öne geçtikten sonra rakibin daha baskılı oynayacağını da tahmin ediyorduk." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "İkinci yarı daha iyi olabilirdik. 3 maç üst üste gol yemeden kazanmayı bildik. Kupa maçı için hazırlanmaya başlayacağız. Ben elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

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