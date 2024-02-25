Umut Güneş: 'Bunu tahmin ediyorduk'

Trabzonspor'da Umut Güneş, Adana Demirspor maçının ardından açıklama yaptı.
Umut Güneş yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk. Çok iyi bir 45 dakika oynadık. 1-0 öne geçtikten sonra rakibin daha baskılı oynayacağını da tahmin ediyorduk." dedi.
Başarılı oyuncu ayrıca, "İkinci yarı daha iyi olabilirdik. 3 maç üst üste gol yemeden kazanmayı bildik. Kupa maçı için hazırlanmaya başlayacağız. Ben elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.
Umut Güneş yaptığı açıklamada, "Çok iyi bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk. Çok iyi bir 45 dakika oynadık. 1-0 öne geçtikten sonra rakibin daha baskılı oynayacağını da tahmin ediyorduk." dedi.
Başarılı oyuncu ayrıca, "İkinci yarı daha iyi olabilirdik. 3 maç üst üste gol yemeden kazanmayı bildik. Kupa maçı için hazırlanmaya başlayacağız. Ben elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.
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